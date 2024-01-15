Росіяни обстріляли пункт "швидкої" на Херсонщині (фото)

Російські війська обстріляли пункт швидкої медичної допомоги у Станіславі Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу пункту "швидкої "у Станіславі було пошкоджено спецавтомобіль. Наслідки атаки зняли на фото.

Минулося без постраждалих.

Додамо, за повідомленням очільника ОВА Олександра Прокудіна, протягом 14 січня і в ніч проти 15 січня російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонщину. Ворог випустив 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів та по магазину в Херсоні. Четверо людей отримали поранення.

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Наслідки обстрілу пункту "швидкої" у Станіславі / Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу пункту "швидкої" у Станіславі / Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 14 січня влаштували потужний масований обстріл по Херсону.

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