Росіяни обстріляли пункт "швидкої" на Херсонщині (фото)

Протягом доби окупанти 121 раз обстріляли населені пункти Херсонської області.
Російські війська обстріляли пункт швидкої медичної допомоги у Станіславі Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу пункту "швидкої "у Станіславі було пошкоджено спецавтомобіль. Наслідки атаки зняли на фото.
Минулося без постраждалих.
Додамо, за повідомленням очільника ОВА Олександра Прокудіна, протягом 14 січня і в ніч проти 15 січня російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонщину. Ворог випустив 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА.
Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів та по магазину в Херсоні. Четверо людей отримали поранення.
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Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 14 січня влаштували потужний масований обстріл по Херсону.
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