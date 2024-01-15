Окупанти вночі сильно обстрілювали Херсон

Російські загарбники пізно ввечері 14 січня обстріляли здійснили черговий масований обстріл Херсона.

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Про це повідомив голова Міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Ворог сильно обстрілює Херсон! Шановні громадяни, спускайтеся в укриття та перебувайте в безпечних місцях", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у неділю, 14 січня, під час оголошеної у Криворізькому районі повітряної тривоги місцеві мешканці були стривожені гучним вибухом.

Крім того, ми раніше інформували, що про деталі масованої ракетної атаки по Україні повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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