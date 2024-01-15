Оккупанты ночью сильно обстреливали Херсон

Российские захватчики поздно вечером 14 января обстреляли совершили очередной массированный обстрел Херсона.

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Об этом сообщил глава Городской военной администрации Роман Мрочко.

"Враг сильно обстреливает Херсон! Уважаемые граждане, спускайтесь в укрытие и находитесь в безопасных местах", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 января, во время объявленной в Криворожском районе воздушной тревоги местные жители были встревожены громким взрывом.

Кроме того, мы ранее информировали, что о деталях массированной ракетной атаки по Украине сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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