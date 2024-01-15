Оккупанты ночью сильно обстреливали Херсон

Власти призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики поздно вечером 14 января обстреляли совершили очередной массированный обстрел Херсона.
Об этом сообщил глава Городской военной администрации Роман Мрочко.
"Враг сильно обстреливает Херсон! Уважаемые граждане, спускайтесь в укрытие и находитесь в безопасных местах", — сообщил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 января, во время объявленной в Криворожском районе воздушной тревоги местные жители были встревожены громким взрывом.
Кроме того, мы ранее информировали, что о деталях массированной ракетной атаки по Украине сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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