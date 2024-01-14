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В Сумской области раздался 191 взрыв

В Сумской области раздался 191 взрыв

Враг продолжает атаковать Сумщину

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 13 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв. Обстрелы подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Шосткинская, Свеская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

  • Великописаревская громада: враг ударил из минометов (4 взрыва).
  • Шосткинская громада: осуществлен ракетный обстрел (7 взрывов) по г. Шостка Сумской области. Ранено 1 гражданское лицо.
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (7 взрывов).
  • Юношеская громада: были сбросы ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и обстрел из артиллерии (9 взрывов).
  • Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов) и минометов (3 взрыва).
  • Свеська громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Белопольская громада: проведен минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: совершены атаки FPV дронами (2 взрыва) и минометные обстрелы (13 взрывов).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из минометов (17 взрывов), артиллерии (14 взрывов) и из АГС (22 взрыва).
  • Шалыгинская громада: был обстрел из РСЗО (10 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из АГС (50 взрывов).
  • Дружбовская громада: произведен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, во время утренней атаки РФ 13 января более 20 ракет не долетели до своих целей – Игнатий назвал причину.

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