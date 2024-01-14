В Сумской области раздался 191 взрыв

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 13 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв. Обстрелы подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Шосткинская, Свеская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

Великописаревская громада: враг ударил из минометов (4 взрыва).

Шосткинская громада: осуществлен ракетный обстрел (7 взрывов) по г. Шостка Сумской области. Ранено 1 гражданское лицо.

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (7 взрывов).

Юношеская громада: были сбросы ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и обстрел из артиллерии (9 взрывов).

Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов) и минометов (3 взрыва).

Свеська громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Белопольская громада: проведен минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Эсманьская громада: совершены атаки FPV дронами (2 взрыва) и минометные обстрелы (13 взрывов).

Краснопольская громада: россияне ударили из минометов (17 взрывов), артиллерии (14 взрывов) и из АГС (22 взрыва).

Шалыгинская громада: был обстрел из РСЗО (10 взрывов).

Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из АГС (50 взрывов).

Дружбовская громада: произведен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, во время утренней атаки РФ 13 января более 20 ракет не долетели до своих целей – Игнатий назвал причину.

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