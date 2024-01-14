Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

"Мы не поддерживаем независимость...", — сказал Байден, когда его спросили о реакции на субботние выборы.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают независимость Тайваня после того, как тайваньские избиратели отказали Китаю и дали господствующей партии третий президентский срок.

Об этом пишет Reuters.

Ранее в тот же день кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (DPP) Тайваня Лай Чин пришел к власти, решительно отвергнув давление Китая, чтобы его отказать, и пообещал противостоять Пекину и искать переговоры.

"Мы не поддерживаем независимость...", — сказал Байден, когда его спросили о реакции на субботние выборы.

За несколько часов до открытия избирательных участков Вашингтон предупредил, что "будет неприемлемым" вмешательство "любой" страны в выборы.

Тайвань, соседний остров, который считает Китай своим, стал историей демократического успеха с момента проведения первых прямых президентских выборов в 1996 году, кульминации десятилетий борьбы против авторитарного правления и военного положения.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с островом.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Лай Чин Тэ с победой и сказал, что Соединенные Штаты «отданы поддержанию мира и стабильности в проливе, а также мирному разрешению разногласий без принуждения и давления». Он сказал, что США выглядят буду работать с Лаем и лидерами всех партий на Тайване, чтобы развивать их «давние неофициальные отношения, соответствующие политике США одного Китая».

В субботу, 13 января, на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. Победу одержал вице-президент от правящей Демократической прогрессивной партии (DPP) Лай Чинте, являющийся сторонником независимости острова от КНР.

Напомним, в последние годы риторика КНР в отношении Тайваня становится более агрессивной. В Пекине все чаще говорят о том, что военный путь не исключен, если не будет достигнуто объединение мирным путем.

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