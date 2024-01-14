Байден: США не підтримують незалежність Тайваню

"Ми не підтримуємо незалежність...", - сказав Байден, коли його запитали про реакцію на суботні вибори.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не підтримують незалежність Тайваню після того, як тайванські виборці відмовили Китаю та дали панівній партії третій президентський термін.

Про це пише Reuters.

Раніше того ж дня кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (DPP) Тайваню Лай Чін-те прийшов до влади, рішуче відкинувши тиск Китаю, щоб його відмовити, і пообіцяв протистояти Пекіну та шукати переговорів.

"Ми не підтримуємо незалежність...", - сказав Байден, коли його запитали про реакцію на суботні вибори.

За кілька годин до відкриття виборчих дільниць Вашингтон попередив, що «буде неприйнятним» втручання «будь-якої» країни у вибори.

Тайвань, сусідній острів, який Китай вважає своїм, став історією демократичного успіху з моменту проведення перших прямих президентських виборів у 1996 році, кульмінації десятиліть боротьби проти авторитарного правління та воєнного стану.

Сполучені Штати є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних зв'язків з островом.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати «віддані підтримці миру та стабільності в протоці, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску». Він сказав, що США виглядають буду працювати з Лаєм та лідерами всіх партій на Тайвані, щоб розвивати їхні «давні неофіційні відносини, що відповідають політиці США «одного Китаю».

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Перемогу здобув віцепрезидент від правлячої Демократичної прогресивної партії (DPP) Лай Чінте, який є прихильником незалежності острова від КНР.

Нагадаємо, останніми роками риторика КНР щодо Тайваню стає більш агресивною. У Пекіні все частіше говорять про те, що військовий шлях не виключений, якщо не буде досягнуто об'єднання мирним шляхом.

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