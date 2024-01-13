Які труднощі чекають на Китай у разі нападу на Тайвань: прогноз експертки

Уряд Тайваню намагатиметься протриматися до того часу, коли відправлять обіцяну допомогу Сполучені Штати Америки.

У разі військової операції Китаю доведеться докласти великих зусиль, щоб захопити територію самоврядного Тайваню. На острові готуються до можливого нападу.

Про це розповіла експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За її словами, моделювання різних сценаріїв нападу Китаю на Тайвань передбачало, що Китаю потрібно буде дуже багато сил для того, щоб зайняти острів.

"Розрахунки, які я бачила, вони передбачають, що Китай має відправити дуже серйозні десантні сили, бо острів дуже горбистий, не має рівної місцевості. Тому потрібні великі десантні війська, велика підтримка з моря, повітря та велика ракетна підтримка”, - стверджує експертка.

Наталія Плаксієнко-Бутирська вважає, що уряд Тайваню намагатиметься протриматися до того часу, коли відправлять обіцяну допомогу Сполучені Штати Америки. При цьому вона вважає, що такі шанси самоврядний острів має.

"З одного боку здається, що острів можна блокувати, а з другого - Тайвань також готується до цього варіанту намагається посилити свої сили ППО, ракетні можливості, посилити навіть свої резерви - продуктів, зброї", - пояснила експертка.

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Перемогу здобув віцепрезидент від правлячої Демократичної прогресивної партії (DPP) Лай Чінте, який є прихильником незалежності острова від КНР.

Нагадаємо, останніми роками риторика КНР щодо Тайваню стає більш агресивною. У Пекіні все частіше говорять про те, що військовий шлях не виключений, якщо не буде досягнуто об'єднання мирним шляхом.

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