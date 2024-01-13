Чи можливий найблжчим часом злам на фронті на користь України: думка експерта

На жаль, можливості для ЗСУ зробити прорив, щоб хоч на якійсь ділянці фронту значно відкинути ворога, поки немає. Йдеться лише про мінімальні просування.



Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.



"Найближчим часом, на жаль, я не вбачаю можливості для українців, щоб зробить прорив для того, щоб хоч на якійсь ділянці фронту ми змогли значно відкинуть ворога. Якість тактичні просування – можливо, кілометр-два-п'ять, ми можемо пройти", – каже він.

Як наголошує експерт, для того, щоб ми змогли дійти, до Мелітополя чи перешийка, нам треба отримати значну перевагу по деяких відразу видах зброї. В першу чергу йде мова про:

нестачу засобів ППО/ПРО – панування в повітрі стане першим кроком для можливого наступу далі;

нестачу артилерійських боєприпасів – у США триває бюджетний процес, а ЄС гальмує з поставками боєприпасів, але не виключають, що обіцяний мільйон з'являться в Україні до березня.

"Якщо хоча б два цих фактори будуть у нас в руках, це буде передумовою для наступу на деяких ділянках фронту", – запевняє Нарожний.

Раніше йшлося про те, коли ЗСУ зможуть відкинути авіацію РФ від лінії фронту і припинити її "бомбовий терор".

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