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Чи можливий найблжчим часом злам на фронті на користь України: думка експерта

Українським захисникам не вистачає зброї.

На жаль, можливості для ЗСУ зробити прорив, щоб хоч на якійсь ділянці фронту значно відкинути ворога, поки немає. Йдеться лише про мінімальні просування.
 
Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.
 
"Найближчим часом, на жаль, я не вбачаю можливості для українців, щоб зробить прорив для того, щоб хоч на якійсь ділянці фронту ми змогли значно відкинуть ворога. Якість тактичні просування – можливо, кілометр-два-п'ять, ми можемо пройти", – каже він.

Як наголошує експерт, для того, щоб ми змогли дійти, до Мелітополя чи перешийка, нам треба отримати значну перевагу по деяких відразу видах зброї.  В першу чергу йде мова про:

  • нестачу засобів ППО/ПРО – панування в повітрі стане першим кроком для можливого наступу далі;
  • нестачу артилерійських боєприпасів – у США триває бюджетний процес, а ЄС гальмує з поставками боєприпасів, але не виключають, що обіцяний мільйон з'являться в Україні до березня. 

"Якщо хоча б два цих фактори будуть у нас в руках, це буде передумовою для наступу на деяких ділянках фронту", – запевняє Нарожний.

Раніше йшлося про те, коли ЗСУ зможуть відкинути авіацію РФ від лінії фронту і припинити її "бомбовий терор".

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