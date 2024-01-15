В Курской области прозвучала серия взрывов

В Курской области РФ ночью раздалась серия взрывов.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В свою очередь, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заверил, что над Курском и районом сработала система ПВО.

"В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили о воздушной атаке по Курской области и жалуются, что несколько населенных пунктов остались без электроэнергии и теплоснабжения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Мариуполе утром 13 января прогремели взрывы. Также была слышна работа ПВО кафиров.

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