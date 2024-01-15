В Курской области прозвучала серия взрывов

Местные власти уверяют о работе ПВО.
В Курской области РФ ночью раздалась серия взрывов.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
В свою очередь, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заверил, что над Курском и районом сработала система ПВО.
"В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" – заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили о воздушной атаке по Курской области и жалуются, что несколько населенных пунктов остались без электроэнергии и теплоснабжения.
Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Мариуполе утром 13 января прогремели взрывы. Также была слышна работа ПВО кафиров.
Читайте также: