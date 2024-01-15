У Курській області пролунала серія вибухів

У Курській області РФ вночі пролунала серія вибухів.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

В свою чергу губернатор Курської області РФ Роман Старовойт запевнив, що над Курськом і районом спрацювала система ППО.

"У небі над Курськом і Курським районом спрацювало ППО. Прошу жителів зберігати спокій!" - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили про повітряну атаку по Курській області та скаржаться, що кілька населених пунктів залишились без електроенергії та теплопостачання.

Крім того, ми раніше інформували, що в окупованому Маріуполі вранці 13 січня пролунали вибухи. Також було чутно роботу ППО окупантів.

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