Военные предупреждали об угрозе баллистики

Военные заложили не игнорировать воздушную тревогу.
Ночью против 15 января военные предупредили об угрозе вражеского баллистического вооружения.
Об этом сообщают воздушные силы.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
В 00:16 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 января, во время объявленной в Криворожском районе воздушной тревоги местные жители были встревожены громким взрывом.
Кроме того, мы ранее информировали, что о деталях массированной ракетной атаки по Украине сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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