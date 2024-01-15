Військові попереджали про загрозу балістики

Вночі проти 15 січня військові попередили про загрозу ворожого балістичного озброєння.

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Про це повідомляють Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йдеться у повідомленні.

О 00:16 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у неділю, 14 січня, під час оголошеної у Криворізькому районі повітряної тривоги місцеві мешканці були стривожені гучним вибухом.

Крім того, ми раніше інформували, що про деталі масованої ракетної атаки по Україні повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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