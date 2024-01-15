Чего ждать на фронте в 2024 году: прогноз ГУР

В этом году российские оккупанты будут продолжать попытки достичь каких-либо успехов на фронте.

В этом году российские оккупанты будут продолжать попытки достичь каких-либо успехов на фронте. Их цель неизменна – выход на границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Наверное, будем отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Российская Федерация. То, что они пытались сделать и достичь с начала так называемой "специальной военной операции", не достигнуто. Соответственно, одна из остающихся у Москвы стратегических целей — это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Второе, что они сейчас будут делать (и это уже мы видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это содержание захваченных территорий, которые находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская области и часть Харьковской области", – сказал он.

Кроме того, по его словам, еще одной из приоритетных целей оккупанты для себя определили уничтожение нашей системы ПВО, нашей авиации, наших объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивания нашего производства и усиления возможностей Вооруженных сил.

"Все условия для проведения мобилизационных мероприятий у них созданы, в том числе и на законодательном уровне. Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И это все будет влиять на мобилизационные нужды их вооруженных сил". Все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы", — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что Владимир Путин, скорее всего, расширяет свои военные цели в Украине, начиная борьбу с Западом.