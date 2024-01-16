Безробітних мобілізуватимуть через службу зайнятості: що відомо

Відтепер пропозиції роботи військові частини розміщуватимуть, зокрема, й на “Єдиному порталі вакансій” Державної служби зайнятості.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу", - кажуть у Держслужбі зайнятості.

Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони.

"Це надзвичайно важливий крок. По-перше, він допоможе посилити оборонну спроможність країни. По-друге, дає можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби”, – прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Рекрутинг до ЗСУ: що відомо

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, що рекрутинг та мобілізація - це різні процеси, які не потрібно зрівнювати. Рекрутинг - це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна та чи інша професія, а тому вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію. Цей процес жодним чином не замінює мобілізацію.

Міністерство оборони наприкінці 2023 року уклало угоди з компаніями, які в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями безкоштовно надали свої платформи для розміщення вакансій – Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна. Нині розміщено вже тисячі вакансій.

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