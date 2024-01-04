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Рекрутинг від Міноборони: який попит на вакансії в ЗСУ на Інтернет-платформах

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Рекрутинг від Міноборони: який попит на вакансії в ЗСУ на Інтернет-платформах

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

389 підрозділів Сил безпеки й оборони України уже розміщують свої оголошення на профільних ресурсах.

Міністерство оборони наприкінці 2023 року уклало угоди з компаніями, які в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями безкоштовно надали свої платформи для розміщення вакансій - Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

Як повідомили у пресслужбі оборонного відомства, 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України уже розміщують свої оголошення на профільних ресурсах. Актуальних вакансій - 1847.

 “Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів - люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня”, -  зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

У Міноборони наголосили, що так само зростає кількість вакансій від військових частин. У найближчі місяці прогнозують залучення до війська тисяч контрактників. 

У відомстві також нагадали, що рекрутинг – це паралельний процес із мобілізацією, який базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому, людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували чутки про посилення мобілізації в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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