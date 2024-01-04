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Рекрутинг от Минобороны: какой спрос на вакансии в ВСУ на Интернет-платформах

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Рекрутинг от Минобороны: какой спрос на вакансии в ВСУ на Интернет-платформах

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины уже размещают свои объявления на профильных ресурсах.

Министерство обороны в конце 2023 заключило соглашения с компаниями, которые в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами бесплатно предоставили свои платформы для размещения вакансий — Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины уже размещают свои объявления на профильных ресурсах. Актуальных вакансий – 1847.

“Проект получил положительную реакцию в обществе и набирает обороты – люди активно отзываются на вакансии. Есть сейчас в общей сложности более 17500 отзывов. Это в среднем 9 отзывов на одну вакансию. Количество отзывов растет на всех площадках еженедельно”, — отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В Минобороны подчеркнули, что растет количество вакансий от воинских частей. В ближайшие месяцы прогнозируют привлечение в армию тысяч контрактников.

В ведомстве также напомнили, что рекрутинг – это параллельный процесс с мобилизацией, основанный на подписании контракта до конца особого периода. При этом человек идет в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.

Напомним, в ВСУ опровергли слухи об усилении мобилизации в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
461
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