Зеленский назвал приоритет №1 среди нужд ВСУ

Президент рассказал о дополнительных системах ПВО и пакетах поддержки для ВСУ.

Вечером, 5 января, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Массированные обстрелы РФ

Президент напомнил, что в эти дни многие регионы нашего государства подверглись российским обстрелам, массированным ракетным ударам и атакам "Шахедами".

"Очевидно, что именно это новогоднее время – конец прошлого года, первые дни этого года – руководители государства-террориста пробовали использовать, чтобы сломать наш дух и вернуть старую, прошлогоднюю угрозу. Угрозу уничтожения нашей энергетики, основ нашей жизни", – говорит глава государства.

Зеленский заверил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы защитить государство, в том числе украинское небо.

Помощь Западу

Тем временем дипломаты делают все возможное, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также новые пакеты поддержки для наших воинов. Зеленский назвал это "приоритетом номер один".

"Артиллерия, в частности калибр 155, средства РЭБ, новые дроны и прочее, что необходимо. Благодарен всем нашим партнерам, которые уже формируют новые пакеты поддержки. Будет в этом месяце много соответствующей коммуникации", – добавил он.

В завершение президент особо отметил спасателей, волонтеров и полицейских, рискующих жизнью для ликвидации последствий российских ударов.

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Обращение Зеленского: дополнительные системы ПВО и пакеты поддержки для ВСУ!