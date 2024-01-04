Зеленський назвав пріоритет №1 серед потреб ЗСУ

Президент розповів про додаткові системи ППО і пакети підтримки для ЗСУ.

Увечері, 5 січня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Масовані обстріли РФ

Президент нагадав, що цими днями багато регіонів нашої держави зазнали російських обстрілів, масованих ракетних ударів і атак "Шахедами".

"Очевидно, що саме цей новорічний час – кінець минулого року, перші дні цього року – керівники держави-терориста пробували використовувати, щоб зламати наш дух та щоб повернути стару, торішню загрозу. Загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя", – каже глава держави.

Зеленський запевнив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб захистити державу, зокрема і українське небо.

Допомога Заходу

Тим часом дипломати роблять усе можливе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них, а також нових пакетів підтримки для наших воїнів. Зеленський назвав це "пріоритетом номер один".

"Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації", – додав він.

На завершення президент особливо відзначив рятувальників, волонтерів та поліцейських, які ризикують життям для ліквідації наслідків російських ударів.

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Звернення Зеленського: додаткові системи ППО і пакети підтримки для ЗСУ!