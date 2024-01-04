У ЗСУ прокоментували інформацію про посилення мобілізації - чи так це

У ЗСУ запевнили, що жодних змін мобілізаційних заходів немає.

У ЗСУ спростували чутки про посилення мобілізації в Україні.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що заходи із оповіщення військовозобов'язаних здійснюються за стандартною схемою.

"Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає", - пояснив Фітьо.

Нагадаємо, на території Дніпровського та Синельниківського районів Дніпропетровщини впровадили додаткові заходи воєнного стану. Так, співробітникам ТЦК дозволили перевіряти документи та оглядати речі.

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