Олександр Волошин виступив проти мобілізації блогерів і навів аргумент

Український блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин відреагував на пропозицію військових сходити інфлюєнсерам до ТЦК.

На сторінці в Instagram Волошин заявив, що він проти мобілізації блогерів і аргументував свою позицію. На думку Олександра, кожен має бути на своєму місці. І блогери та інфлюєнсери своєю роботою допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ. Як приклад Волошин привів блогера Мішу Лебігу, який за 2023 рік зібрав більше восьми мільйонів грн на допомогу українській армії:

"Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює… І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки і держава нічого не дає… І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени і ті, хто раніше донатив – більшість з них вже воює, або покинули країну і їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації і вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так", - висловив свою думку Волошин.

Олександр Волошин про мобілізацію блогерів / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин про мобілізацію блогерів / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, що днями військові, заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" закликали блогерів та інфлюєнсерів піти до ТЦК та пройти ВЛК. Таким чином військові просять відомих людей з великою аудиторією власним прикладом заохотити інших піти до ТЦК.

Коваленко додав, що йдеться не про те, щоб "одразу піти на фронт і стріляти", а сходити оновити свої дані і пройти ВЛК

"І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і у нього в сторіз постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, і молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військомати, чого ви від нас взагалі хочете?" – пояснив Андрій Коваленко.

Заступник керівника ЦПД також вважає, що інфлюєнсерами має зайнятися держава – поговорити з ними, пояснити, наскільки важлива їхня роль у тому, аби виграти війну:

"Можливо це хтось від Генштабу має бути, можливо хтось ще, і просто казати: "Нам це дуже важливо історично, бо ми можемо не вивезти цю війну, реально можемо не вивезти, всі чомусь думають, що ми обов'язково виграємо… Важливо, щоб ви також, бо аудиторія у вас велика, просували ті якості та цінності, які будуть стимулювати людей іти в армію", - додав Коваленко.

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