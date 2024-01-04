Александр Волошин выступил против мобилизации блогеров и привел аргумент

Украинский блогер и экс-муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин отреагировал на предложение военных сходить инфлюенсерам в ТЦК.

На странице в Instagram Волошин заявил, что он против мобилизации блогеров и аргументировал свою позицию. По мнению Александра, каждый должен быть на своем месте. И блогеры и инфлюэнсеры своей работой помогают закрывать многомиллионные сборы на помощь ВСУ. В качестве примера Волошин привел блогера Мишу Лебигу, который за 2023 год собрал более восьми миллионов грн в помощь украинской армии:

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет… И его рота понимает, что нет машин, нет техники и государство ничего не дает… И тут ваш отец понимает, что рядом с ним блогеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил – большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они убегали от мобилизации и считают, что их выдворили из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", – выразил свою мнение Волошин.

Александр Волошин о мобилизации блогеров / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин о мобилизации блогеров / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, что на днях военные, заместитель руководителя ЦПИ, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" призвали блогеров и инфлюансеров пойти в ТЦК и пройти ВЛК. Таким образом, военные просят известных людей с большой аудиторией собственным примером призвать других пойти в ТЦК.

Коваленко добавил, что речь идет не о том, чтобы "сразу поти на фронт и стрелять", а сходить обновить свои данные и пройти ВЛК:

"И тут заходит человек, к примеру Миша Лебига, и у него в сторис все время о том, что он где-то пьет, ведет разгульный тип жизни, и молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, то и мы так можем, чего вы нас зовете в военкоматы, чего вы от нас вообще хотите?" – объяснил Андрей Коваленко.

Заместитель руководителя ЦПИ также считает, что инфлюенсерами должно заняться государство – поговорить с ними, объяснить, насколько важна их роль в том, чтобы выиграть войну:

"Возможно, это кто-то от Генштаба должен быть, возможно, кто-то еще, и просто говорить: "Нам это очень важно исторически, потому что мы можем не вывезти эту войну, реально можем не вывезти, все почему-то думают, что мы обязательно выигрываем… Важно, чтобы вы также, потому что аудитория у вас большая, продвигали те качества и ценности, которые будут стимулировать людей идти в армию", – добавил Коваленко.

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