Миндальное печенье в форме полумесяца: очень простой рецепт

Это миндальное печенье в форме полумесяца готовится быстро и очень легко. Оно насыщено сладким ореховым вкусом, рассыпчатое и хрустящее снаружи. Идеально подходит для питательного завтрака с капучино или молоком.
Ингредиенты
- сливочное масло комнатной температуры
- 55 г
- сахар
- 60 г
- яйца
- 1 шт.
- экстракт миндаля
- 1/4 чайной ложки
- соль
- 1 щепотка
- миндальная мука
- 150 г
- мука
- 120 г
- нарезанный миндаль
- 75 г
- сахарная пудра для украшения (по желанию)
- В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром, солью, миндальным экстрактом и яйцом до получения однородной массы.
- Добавьте миндальную муку и муку и хорошо перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Обваляйте кусочки теста в нарезанном миндале и придайте им форму полумесяца.
- Положите печенье на силиконовый коврик для выпечки или пергаментную бумагу на противень. Выпекайте печенье около 20-25 минут, пока оно не станет слегка золотистым сверху.
- Дайте печенью остыть и по желанию украсьте сахарной пудрой.
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