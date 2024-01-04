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Миндальное печенье в форме полумесяца: очень простой рецепт

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
486 ккал
Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
1 мин
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Миндальное печенье в форме полумесяца: очень простой рецепт

Миндальное печенье в форме полумесяца / Фото: Credits

Это миндальное печенье в форме полумесяца готовится быстро и очень легко. Оно насыщено сладким ореховым вкусом, рассыпчатое и хрустящее снаружи. Идеально подходит для питательного завтрака с капучино или молоком. 

Ингредиенты

сливочное масло комнатной температуры
55 г
сахар
60 г
яйца
1 шт.
экстракт миндаля
1/4 чайной ложки
соль
1 щепотка
миндальная мука
150 г
мука
120 г
нарезанный миндаль 
75 г
сахарная пудра для украшения (по желанию)
  1. В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром, солью, миндальным экстрактом и яйцом до получения однородной массы.
  2. Добавьте миндальную муку и муку и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Обваляйте кусочки теста в нарезанном миндале и придайте им форму полумесяца.
  4. Положите печенье на силиконовый коврик для выпечки или пергаментную бумагу на противень. Выпекайте печенье около 20-25 минут, пока оно не станет слегка золотистым сверху.
  5. Дайте печенью остыть и по желанию украсьте сахарной пудрой.

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Дата публикации
Просмотры
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