Как прошла ночь в Украине: о ситуации во всех регионах страны

Ночь в Украине, 4 января, прошла с обстрелами. Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: сегодня ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили 2 БпЛА типа "Shahed".

Обошлось без пострадавших, на объектах инфраструктуры разрушений нет. Информация по разрушениям частной собственности уточняется.

Черниговщина: в сутки — 7 обстрелов (27 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский район из минометов, артиллерии, танка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов из минометов и артиллерии.

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва.

Запорожская область: оккупанты нанесли 159 ударов по 23 городам и селам на линии огня.

Россияне совершили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандреевке, Новодаровке, Волшебному, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Щербакам, Роботино, Полтавке, Пятихатках и Лобковом, 7 РСЗО-обстрелов Орехова, Новодаровки, а также ударили 8 авиационными снарядами по Орехову и Новодаровке.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: вчера после обеда наши защитники сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты. Из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории.

Восемь атак по Никопольщине в течение дня. Агрессор бил артиллерией и дронами-камикадзе. Целил по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской громадам.

Люди не пострадали. Но есть разрушение в райцентре.

Ночью вражеские артснаряды попали по Никополю.

Загорелся гараж. Огонь спасатели потушили. Повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, газопроводы. Задело линию электропередач. Без света осталось почти 1,5 тысячи семей. Люди не пострадали.

Харьковщина: вечером оккупанты нанесли удары по г. Харьков. Предварительно – ракетами С-300.

Попадание в землю. Без пострадавших. Взрывной волной выбиты окна в 5-этажном доме

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины.

Также вчера – вражеский обстрел г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.

Вчера оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших.

Также произошел вражеский обстрел возле с. Золочев Богодуховского района. Зафиксированное попадание в поле. Противник обстрелял с. Липцы Харьковского района. Без пострадавших.

Вчера днем между с. Глубокое и с. Мореховец Харьковского района произошел взрыв вражеской КАБ. Без разрушений.

Луганщина: авиационные удары нанесены по Стельмаховке, Новоегоровке, Серебрянскому лесничеству. За сутки противник совершил 158 обстрелов (561 снаряд).

Донетчина: под огнем россиян – 11 населенных пунктов. Повреждены 20 жилых домов (из них 6 — многоквартирные), 5 гражданских автомобилей, хозяйственная постройка, ЛЭП, газопровод, здание полиции, профилакторий "Кураховский", детский сад, здание ВСП, школа, кафе.

За сутки в Донецкой области: один человек погиб, 3 раненых.

Николаевщина: вчера утром в Черноморской громаде в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом. Владелица дома получила телесные повреждения.

Сегодня утром – артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Последствия уточняются.

Этим утром также врагом совершен артиллерийский обстрел г. Очакова. В результате обстрела произошло попадание в многоэтажное здание, из-за чего произошло частичное разрушение квартиры на пятом этаже. Информация о раненых или погибших не поступала. Данные уточняются.

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по г. Снигиревка Снигиревской громады. Попадание по территории одного из предприятий вызвало пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены частные дома. Четверо человек получили ранения различной степени тяжести, среди них — несовершеннолетняя девочка.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 97 обстрелов (486 снарядов), из них по г. Херсон — 5 артиллерийских обстрелов (19 снарядов). Россияне попали в районы 32 населенных пунктов области, учебное заведение в Херсонском районе, территорию предприятия в Бериславе.

Вчера оккупационные войска ударили по с.Садово из артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами дома погиб местный житель. Его тело из-под завалов достали спасатели.

Под огнем российских оккупационных войск оказалась Новотягинка. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения.

Всего за сутки из-за российской агрессии два человека погибли.

Как сообщалось, ночью РФ совершила атаку дронами и ракетами. Враг запустил два беспилотника, которые были уничтожены в Хмельницкой области. Ракетами враг ударил по Харьковской и Донецкой областям.

Читайте ведущие новости дня: