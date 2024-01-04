Як минула ніч в Україні: про ситуацію у всіх регіонах країни

На Херсонщині загинули дві людини.

Ніч в Україні проти 4 січня минула з обстрілами. Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed".

Минулося без постраждалих, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема. Інформація щодо руйнувань приватної власності уточнюється.

Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (27 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, артилерії, танку. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів з мінометів та артилерії.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи.

Запорізька область: окупанти завдали 159 ударів по 23 містах та селах на лінії вогню.

Росіяни здійснили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному, Полтавці, П'ятихатках та Лобковому, 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новодарівки, Малої Токмачки, Новоіванівки, Роботиного й П'ятихаток, а також вгатили 8 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вчора пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети.Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території.

Вісім атак на Нікопольщину протягом дня. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Люди не постраждали. Але є руйнування в райцентрі.

Вночі ворожі артснаряди поцілили по Нікополю.

Зайнявся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, побиті газогони. Зачепило лінію електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тисячі родин. Люди не постраждали.

Харківщина: ввечері окупанти завдали ударів по м. Харків. Попередньо — ракетами С-300.

Влучання в землю. Без постраждалих. Вибуховою хвилею вибито вікна у 5-поверховому будинку

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Також вчора — ворожий обстріл м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих.

Вчора окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Також стався ворожий обстріл біля с. Золочів Богодухівського району. Зафіксовані влучання в поле. Противник обстріляв с. Липці Харківського району. Без постраждалих.

Вчора вдень між с. Глибоке й с. Мороховець Харківського району стався вибух ворожої КАБ. Без руйнувань.

Луганщина: авіаційних ударів завдано по Стельмахівці, Новоєгорівці, Серебрянському лісництву. За добу противник здійснив 158 обстрілів (561 снаряд).

Донеччина: під вогнем росіян — 11 населених пунктів. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 6 —багатоквартирні), 5 цивільних автомобілів, господарча споруда, ЛЕП, газопровід, будівля поліції, профілакторій "Курахівський", дитячий садок, будівля ВСП, школа, кафе.

За добу на Донеччині: одна людина загинула, 3 поранених.

Миколаївщина: вчора зранку у Чорноморській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень.

Сьогодні зранку — артилерійські обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Цим ранком також ворогом здійснено артилерійський обстріл м. Очакова. Внаслідок обстрілу відбулося влучання у багатоповерховий будинок, через що сталося часткове руйнування квартири на п’ятому поверсі. Інформація щодо поранених або загиблих не надходила. Дані уточнюються.

Вчора ввечері ворог завдав ракетний удар по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них — неповнолітня дівчинка.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (486 снарядів), з них по м. Херсон — 5 артилерійських обстрілів (19 снарядів).Росіяни поцілили у райони 32 населених пунктів області, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі.

Вчора окупаційні війська вдарили по с.Садове з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники.

Під вогнем російських окупаційних військ опинилася Новотягинка. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження.

Всього за добу через російську агресію дві людини загинули.

Як повідомлялося, вночі РФ здійснила атаку дронами та ракетами. Ворог запустив два безпілотники, які були знищені на Хмельниччині. Ракетами ворог вдарив по Харківській та Донецькій областях.

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