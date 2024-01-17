Українського стендап-коміка побили під час концерту в Дніпрі

Українського стендап-коміка Андрія Пілата побили просто під час концерту.

Інцидент стався в Дніпрі. Тоді саме мала виступати гумористка Алла Волкова. Однак один із глядачів неочікувано піднявся на сцену. Він не давав Аллі почати виступ, натомість конфліктував з нею.

Чоловіка наполегливо попросили покинути шоу та пообіцяли йому повернути кошти. До виходу його проводив інший гуморист Андрій Пілат. Однак чоловік не квапився так швидко йти з зали. Перед тим, як покинути приміщення, він вдарив гумориста в вухо.

Українського коміка Андрія Пілата побили просто під час концерту

Андрій Пілат вже прокоментував інцидент, що трапився в Дніпрі. Він запевнив, що з ним все гаразд. Далі підіймати цю тему гуморист не буде, адже не бажає на цьому хайпувати.

"Я на такому не хайпую, але і не хочу, аби таке ще раз повторилося на стендапах в інших коміків", - прокоментував Андрій.

Допис Андрія Пілата / Фото: instagram.com/pilatstandup

Нагадаємо, нещодавно співак Фагот пригадав, як побив російського шоумена Сергія Звєрєва. Музикант розповів, як та через що між ними стався конфлікт.

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