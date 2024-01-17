Фагот пригадав, як у гримерці побив путініста Сергія Звєрєва через Фоззі

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, відомий як Фагот, пригадав, як побився з російським шоуменом Сергієм Звєрєвим через свого колегу та друга Фоззі.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Фагот розповів, що конфлікт з росіянином у нього стався на новорічній вечірці співачки Наталії Могилевської. Коли Звєрєв виступав на сцені, Михайлюта пригадав, як той критикував зовнішній вигляд його колеги та друга Фоззі. Тож, Фагот вирішив пояснити шоумену, аби той стежив за тим, що говорить. Музикант зайшов до гримерки Звєрєва, де між ними почався конфлікт, який переріс у бійку.

Фагот та Фоззі / Фото: instagram.com/fahot

"Була вечірка в Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все ж таки. А тут виходить Звєрєв на сцену... А я пригадую, що він до того в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь там поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону та заходжу до гримерки. Він нахилився, аби пудру змивати, а я його взяв за шию та тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно поводитися нормально. Потім я побився вже з його директором", - пригадав Фагот.

Згодом до гримерки увірвалася охорона та всіх вивела. Однак, у приміщені залишилися Фагот та Звєрєв. Як пригадує співак, тоді росіянин одразу почав перепрошувати за свої слова.

Сергій Звєрєв

"Найсмішніше було після того, як ми вже побилися з директором. Звєрєв затиснувся в куток, ввійшли охоронці нас розборонили, всіх вивели з гримерки, лишили мене та Звєрєва. Я знову підійшов до нього, він зрозумів, що пахне смаженим, та попросив вибачення", - пригадав артист.

Зазначимо, Сергій Звєрєв підтримав повномасштабну війну в Україні. Шоумен вихваляє російських окупантів та їхні злочини.

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