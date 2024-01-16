Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх дітей

Також знаменитість розповіла про вірш, який її неабияк розчулив.
Українська ведуча Ольга Фреймут тримає своє особисте життя в ретельній таємниці.
Знаменитість майже нічого не розповідає про чоловіка та дітей, а також вкрай рідко показує світлини з ними. Однак цього разу ведуча зробила виняток. Фреймут опублікувала фото одразу з трьома своїми дітьми.
На першому знімку Ольга показала свого 7-річного сина Валерія. Кадр був зроблений у теплу пору року. На фото хлопчик тримав у руках кота та милувався гарними краєвидами.
На другому, але вже архівному знімку Оля показала старшу доньку Злату, яка тримала на руках молодшу сестричку Євдокію.
До слова, кожне фото Фреймут доповнила рядками з вірша британської поетеси Варсан Шайр – "Home". Як зізналась ведуча, поезія її настільки розчулила, що вона просто не могла нею не поділитися. А особливо Фреймут приголомшило те, що рядки вірша перегукуються з подіями в Україні, коли українцям через повномасштабну війну довелося покидати свої домівки.
Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева показала одразу трьох своїх дітей. Знаменитість влаштувала фотосет з сином від колишнього чоловіка-австрійця та доньками від коханого Олександра Скічка.
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