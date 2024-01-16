Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх дітей

Також знаменитість розповіла про вірш, який її неабияк розчулив.

Українська ведуча Ольга Фреймут тримає своє особисте життя в ретельній таємниці.

Знаменитість майже нічого не розповідає про чоловіка та дітей, а також вкрай рідко показує світлини з ними. Однак цього разу ведуча зробила виняток. Фреймут опублікувала фото одразу з трьома своїми дітьми.

На першому знімку Ольга показала свого 7-річного сина Валерія. Кадр був зроблений у теплу пору року. На фото хлопчик тримав у руках кота та милувався гарними краєвидами.

Син Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

На другому, але вже архівному знімку Оля показала старшу доньку Злату, яка тримала на руках молодшу сестричку Євдокію.

Діти Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

До слова, кожне фото Фреймут доповнила рядками з вірша британської поетеси Варсан Шайр – "Home". Як зізналась ведуча, поезія її настільки розчулила, що вона просто не могла нею не поділитися. А особливо Фреймут приголомшило те, що рядки вірша перегукуються з подіями в Україні, коли українцям через повномасштабну війну довелося покидати свої домівки.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева показала одразу трьох своїх дітей. Знаменитість влаштувала фотосет з сином від колишнього чоловіка-австрійця та доньками від коханого Олександра Скічка.

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