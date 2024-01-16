Ольга Фреймут впервые за длительное время показала сразу троих своих детей

Также знаменитость рассказала о стихотворении, которое ее очень сильно тронуло.

Украинская ведущая Ольга Фреймут держит свою личную жизнь в тайне.

Знаменитость почти ничего не рассказывает о муже и детях, а также крайне редко показывает фотографии с ними. Однако на этот раз ведущая сделала исключение. Фреймут опубликовала фото с тремя своими детьми.

На первом снимке Ольга показала своего 7-летнего сына Валерия. Кадр был сделан в теплое время года. На фото мальчик держал в руках кота и любовался красивыми видами.

Сын Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

На втором, но уже архивном снимке Оля показала старшую дочь Злату, которая держала на руках младшую сестренку Евдокию.

Дети Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

К слову, каждое фото Фреймут дополнила строчками из стихотворения британской поэтессы Варсан Шайр – "Home". Как призналась ведущая, поэзия ее настолько растрогала, что она просто не могла ею не поделиться. А особенно Фреймут ошеломило то, что строки стихотворения перекликаются с событиями в Украине, когда украинцам из-за полномасштабной войны пришлось покидать свои дома.

Напомним, недавно бизнесвумен Елизавета Юрушева показала сразу троих своих детей. Знаменитость устроила фотосет с сыном от бывшего мужа-австрийца и дочерьми от возлюбленного Александра Скичко.

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