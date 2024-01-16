Экс-избранник Натальи Могилевской прокомментировал усыновление ею двух детей

Александр Ягольник вспомнил, что у певицы уже был опыт материнства.

Первый продюсер и автор песен Натальи Могилевской и ее бывший возлюбленный Александр Ягольник поделился эмоциями после признания артистки о том, что она стала мамой.

По словам экс-бойфренда Натальи, он был очень счастлив услышать такую новость. И добавил, что раньше догадывался, что певица придет к этому решению.

"Я всегда рад, когда у Натальи что-то хорошее происходит в жизни, особенно в такой важной сфере, как семья. Любой женщине хочется реализовать свои материнские чувства, и я, признаюсь, так себе и думал и чувствовал, что наконец Наталья остановится на том, чтобы удочерить кого-то. И сейчас очень радуюсь тому, как распорядилась судьба", – рассказал Александр в комментарии oboz.ua.

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ягольник убежден, что Наталья точно справится с ролью мамы, ведь раньше она уже помогала воспитывать троих детей еще одному своему экс-бойфренду Егору Долинину.

"Думаю, что из Могилевской выйдет отличная мама и свое желание материнства она реализует в полной мере. Кроме того, у нее был уже определенный опыт воспитания девочек", – добавил продюсер.

Напомним, что недавно Наталья Могилевская впервые ответила на волну хейта после появления у нее детей.

Читайте также: