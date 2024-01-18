Відомого українського актора побили в Дніпрі

Відомого українського актора Миколу Лемешка побили у Дніпрі.

Як повідомляється на офіційній сторінці у Facebook Чернігівського драмтеатру, інцидент стався 17 січня. Театральна трупа приїхала з гастролями до міста. Зокрема, актори мали зіграти виставу в Дніпровському драмтеатрі.

Перед початком вони мали вивантажити весь реквізит і занести його до приміщення. Під'їхати до внутрішнього двору театру автобус не міг через перекритий заїзд, тож довелося викладати костюми та інші речі просто біля центрального входу. Однак згодом під'їхав директор Дніпровського драмтеатру, який у грубій формі почав вимагати відігнати автобус.

Допис про побиття актора Миколи Лемешка / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

"З машини вийшли дві людини – директор театру та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус і зупинити процес вивантаження. Коли їхні вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками", – йдеться у повідомленні.

Актор Микола Лемешко / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

Після своїх слів актор Микола Лемешко отримав удар в обличчя. На місце була викликана поліція. Правоохоронці вже почали розслідування за фактом побиття актора.

Актора Миколу Лемешка побили / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

Актора Миколу Лемешка побили / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі побили стендап-гумориста Андрія Пілата. Неприємний інцидент стався просто під час концерту.

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