В Києві помітили вагон з хурделицею: що кажуть у підземці (відео)

Фахівці вивчають відео і зізнаються, що такого ще не було.

Мешканців Києва шокувало відео з хурделицею в салоні вагону метро, який опублікували у Мережі. На кадрах видно засніжених пасажирів та їх особисті речі. Дрібний сніжок запорошує вагон на відкритій ділянці підземки у Києві.

Повідомляється, що в таких умовах пасажири їхали в бік центра міста від станції "Лісова", а всередині вагону мело, майже, як на вулиці. Нагадаємо, що сніжило у Києві на вихідних – 13-14 січня.

Відео з назвою "В метро знесло дах" шириться Мережею, але у КП "Київський метрополітен" його офіційно поки не коментують.

Пасажирів київського метро засипало снігом просто у вагоні

Раніше заливало водою

У підземці сайту ТСН.ua розповіли, що наразі фахівці вивчають відео, бо надто воно дивне та підозріле.

Тут доречно зазначити, що на відкритих ділянках "червоної" та "зеленої" гілок київського метрополітену часто траплялися випадки, коли через вентиляцію до вагонів потрапляла дощова вода. Вона залітала всередину через відкриті решітки вентиляції на даху вагона.

Про "мокрі вагони" неодноразово повідомляли пасажири у соціальних мережах. Особливо, коли людям на одяг потрапляла брудна вода через систему вентиляції в вагоні.

А ось, щоб у середині вагону була справжня заметіль – такого ще не було.

Дивує відсутність слідів

"Відео дуже дивне, бо снігу у вагоні справді надто багато. Зараз фахівці встановлюють, де саме це сталося, з’ясовують, де перебував поїзд до виїзду на лінію. Дуже дивно, що на підлозі вагону немає слідів, хоча на сидіннях досить багато пасажирів. Потрібно з’ясувати, чи могло за дві-три хвилини руху між станціями намести стільки снігу", - розповіли сайту ТСН.ua в Київському метрополітені.

Поки там більше схиляються до того, що відео змонтоване.

Таке вже бувало у метро

Але варто зазначити, що про снігопад в вагонах на відкритих ділянках метро і раніше повідомляли кияни.

Наприклад, ще п’ять років тому дрібний сніг падав у вагоні під час руху на відкритій ділянці метрополітену.

Тоді писали, що в вагонах, де падав сніг, просто не закрили решітки вентиляції і сніг залітав всередину. А якщо снігопад інтенсивний та ще й у вітряну погоду, то цілком ймовірно, що вагон могло і зараз припорошити снігом.

Нагадаємо, у Києві на пів року обмежили рух поїздів метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Серед причин закриття, підтоплення тунелю, а також тріщини у метрополітені.

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