По всьому Криму стався масштабний блекаут: що трапилося (відео)

У Криму повністю без світла опинилися Керч, Євпаторія, Судак і Роздольне. В Севастополі та Сімферополі без світла опинилися великі райони.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Проблеми з електропостачанням зафіксовані також у Феодосії, Джанкої та Саках. Ленінський район Криму теж був без світла, у Красноперекопську деякий час електрики також не було, але вже включили.

У Керчі по всьому місту відсутнє освітлення вулиць. У Севастополі без електрики залишилася значна частина житлових районів. У Сімферополі проблеми з електропостачанням спостерігаються в районі аеропорту та ТЕЦ.

Коментуючи ситуацію, самопроголошений "гауляйтер Криму" Сергій Аксьонов заявив, що часткове відключення електрики сталося внаслідок аварійного спрацювання обладнання на Балаклавській ТЕС.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв уточнив, що о 18:05 на Балаклавській ТЕС сталося "помилкове спрацьовування газового обладнання", яке призвело до зупинки двох енергоблоків станції та масових відключень електрики в населених пунктах півострова.

Обидва представники окупаційної влади запевнили, що роботи з відновлення електропостачання вже розпочато і енергосистема Криму має запрацювати у звичайному режимі.

По всьому Криму стався масштабний блекаут

Нагадаємо, в середу, 17 січня, в тимчасово захопленому Криму пролунали вибухи. Місцеві повідомляють, що у Севастополі пролунала повітряна тривога, після чого було чутно звуки вибухів, а росіяни перекрили незаконний Кримський міст. На ньому традиційно з'явився дим.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.