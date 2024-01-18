Романа Гринкевича оголошено у всеукраїнський розшук

В Україні оголошено в розшук Романа Гринкевича – учасника злочинного угруповання на оборудках із закупівлями для ЗСУ.

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Романа Гринкевича - одного з членів організованої злочинної групи, причетної до махінацій на закупівлях для Збройних сил України.

Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

За її словами, днями бюро викрило діяльність згаданого злочинного угруповання, яке завдало збитків держбюджету на суму майже 1 мільярд гривень.

"Вчора (17 січня - ред.) проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку", – наголосила Тетяна Сапьян.

П'ятьом учасникам групи вже повідомлено про підозру та затримано, проте Роман Гринкевич переховується і його оголошено в розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", – зауважила вона.

Нагадаємо, у четвер, 18 січня, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину Роману Гринкевичу та іншим учасникам злочинної схеми, які наживалися на ЗСУ, мали обрати запобіжний захід. Однак Гринкевича меншого так і не затримали, де він зараз - невідомо.

Раніше Роман Гринкевич стверджував, що діяльність його родини відбувалася нібито в умовах чинного законодавства, тож його родина не виправдовуватиметься, бо начебто "нема в чому", і тікати за кордон вони не планують.

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