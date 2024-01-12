Справа Гринкевича: усі подробиці скандальних закупівель Міноборони

Львівський бізнесмен перебуває під вартою лише через спробу підкупити одного з керівників ДБР.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони, досі на має статусу підозрюваного у справі про розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України. Наразі він перебуває під вартою через спробу підкупити хабарем у пів мільйона доларів одного з керівників ДБР, який займається цією справою. Після цього майже всі, за винятком однієї, угоди, які були укладені з цим бізнесменом та компаніями з його оточення, у Міноборони розірвали.

ТСН.ua зібрав усі відомі на тепер подробиці цієї скандальної справи.

За що затримали Гринкевича

У п’ятницю, 29 грудня 2023 року, Державне бюро розслідувань затримало одного з найбільших постачальників Міністерства оборони – львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він намагався підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.

“Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження”, - йдеться у повідомленні.

Саме як підозрюваний у цьому корупційному злочині Ігор Гринкевич перебуває під вартою в слідчому ізоляторі.

“Але це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного [у справі про розкрадання коштів Міноборони] у найближчі дні. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині”, - сказала в ефірі Радіо Свобода радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Що відомо про скандальні закупівлі Міноборони

Минулого 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Як виявилося, компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 млрд грн.

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Слідчі встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом. Вони не мали належних потужностей для виготовлення та приміщень для зберігання майна для потреб Міноборони.

Це призвело до зриву постачання та завдало збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

У компаній також виявили факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.

Про які компанії йдеться

У скандальній справі про закупівлі Міноборони фігурують компанії "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ", ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" та ТОВ "СІТІГРАД".

Як повідомила Рахункова палата, зазначені компанії не поставили армії курток, штанів і футболок на 1,5 млрд грн.

За інформацією журналіста Ігоря Лаченкова, власницями ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ" є Світлана Гринкевич [дружина Ігоря Гринкевича] та Ольга Гринкевич-Швед [донька Ігоря Гринкевича]. З цією фірмою у грудні 2023 року Міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів на 470 млн грн.

Засновником і директором ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЄКТ" є Роман Гринкевич [син Ігоря Гринкевича]. Нещодавно, за інформацією ЗМІ, він придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею у 289 кв.м за 25 млн грн (за ринкової вартості у 50,5 млн грн). Окрім будинку, того ж дня Роман придбав чотири земельні ділянки в тому самому Козині.

Загальна сума тендерів, які отримали компанії родини Гринкевичів від Міноборони за 2022-2023 роки, становить 3,2 млрд грн.

Реакція Міноборони

Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів. Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко.

“Яка позиція Міноборони щодо "кейсу Гринкевичів"? Позиція така: після публікації статті [...] Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання договорів, які попередньо було укладено", - заявив він.

Згодом стало відомо, що одна чинна угода на харчування військових із компанією, яка пов’язана з затриманим львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, все ще існує.

“Ця угода “під мікроскопом”, тобто ми надзвичайно уважно вивчаємо всі деталі. Якщо будуть виявлені найменші порушення, то, звісно, якщо будуть підстави для розірвання контракту, його буде розірвано”, – повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Нагадаємо, раніше було накладено арешт на майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався дати хабар одному з керівників ДБР.

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