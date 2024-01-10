Мобілізація в Україні: про що нардепи сваряться за зачиненими дверима

У Верховній Раді України лежить вже 5 законопроєктів про мобілізацію.

Коли буде вирішена доля українців і за що найбільше сваряться депутати, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Що буде з мобілізацією в Україні?

25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю. Відтоді суспільство на вухах.

Більшість українців були страшенно невдоволені новими правилами й вимагали переглянути законопроєкт у той час, коли військові наполегливо наголошують про брак кадрів і необхідність поповнення лав ЗСУ. Втім включно до 9 січня у парламенті тривали гучні обговорення альтернативного документу, їх могли подавати самі нардепи й власне 9-го січня мав бути останній день для цього.

Тож від ранку 9 січня у Раді тривало засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де і розглядають урядовий законопроєкт про мобілізацію. Крім цього четверо нардепів подали альтернативні пропозиції, тобто, усього зараз існує 5 ймовірних законопроєктів. Про це повідомив парламентар Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі: “9 січня строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з Регламеном, від 9 січня можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті”.

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Що вирішили?

Але без деталей. Що міститься у всіх чотирьох альтернативних документах, досі невідомо, лише кілька днів тому у Раді анонсували, що відстрочку в осіб з 3-ю групою інвалідності таки не заберуть, у той час як Залужний заявляв, що в Україні взагалі треба прибрати такі поняття і ввести придатний або непридатний. І от 9 січня мали б вже прийняти бодай якесь рішення та трохи за 16-ту Железняк розповів у Телеграмі, що розгляд ще й не розпочинався.

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Нардепка Соломія Бобровська в ефірі “Радіо Свобода” розповіла, через що найбільше сперечаються депутати: “З кричущого є питання демобілізації, третя група інвалідності, питання ролі органів місцевого самоврядування і питання іншого законопроєкту про підвищення адміністративної і кримінальної відповідальності. Я вважаю, що ці речі є неприпустимими, особливо останні дві”.

Коли будуть результати?

Вона також додала, що після 3-4 днів стане зрозуміло, що буде у фінальній версії законопроєкту. Адже обурила суспільство й новина про ймовірні “фінансові” репресії для тих, хто ухиляється від мобілізації. Словом, від кінця 23 року скандали навколо цієї теми не вщухають. Водночас нікуди не дівається й нестача бійців на фронті й навіть на цивільних професіях.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко заявив, що 10 січня законопроєкт про мобілізацію не буде розглядатися на засіданні Ради. За його словами, він потребує доопрацювання в Комітеті з нацбезпеки. Ну що ж, ще день перемовин?

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