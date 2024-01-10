Сергій Собко йде із посади заступника командувача Сил ТРО ЗСУ

Собко подякував командирам та воїнам, які стали пліч-о-пліч проти ворога.

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко повідомив, що залишає Сили ТрО.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні, через два роки, коли я залишаю Сили ТрО ЗСУ, хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО. Все, що ми робили, – заради військовослужбовців Сил ТрО. І найбільше я хочу подякувати їм усім. Для мене велика честь було стояти поруч з бійцями та командирами", - йдеться у його дописі.

Собко пригадав, як за цих два роки розвивалися Сили ТРО, як протистояли окупантам у перші дні вторгнення, коли ТРО виросло із десяти до ста тисяч людей.

"Більшість із тих, хто став до лав Сил ТрО, не мали раніше військового досвіду. Вони пішли за покликом серця, щоб захистити свій дім. Окрім базової загальновійськової підготовки, наші військовослужбовці потребували фахової підготовки, адже потрібні були мінометники, сапери, протитанкісти та ін", - зауважив він.

За його словами, ТРО першими в ЗСУ почали впроваджувати систему електронного обліку SAP за напрямом речового забезпечення.

"Наші підрозділи завжди були адаптивними до змін у війні. Зокрема у Силах ТрО з'явилися власні "річкові піхотинці" – екіпажі легких човнів, що виконують завдання на воді", - підкреслив Собко.

Окремо він подякував командувачам ТРО, який "кожен із них відіграв надзвичайно важливу роль для Сил ТрО".

Собко побажав "силам ТрО ще більше зміцнитися і гідно тримати місце серед рівних в родині ЗСУ".

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська окупанти мають великі проблеми на Херсонщині.

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