Зеленський прибув до Вільнюса: які у президента плани

Глава держави розмовлятиме про інтеграція України до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ, дронів та інше.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса 10 січня, де проведе переговори з президентом, прем’єром та іншими литовськими політиками.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", – написав Зеленський.

Він анонсував переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу Литви. У глави держави також заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

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"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – наголосив український президент.

До слова, напередодні під час звернення до учасників щорічної національної конференції Швеції "Суспільство та оборона" Зеленський наголосив, що агресивні амбіції РФ можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. Два роки війни в Україні довели, що Європі потрібен свій власний достатній арсенал для захисту свободи, зазначив президент.

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