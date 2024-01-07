Зеленський запропонував Європі єдиний спосіб убезпечитися від Росії

Російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. Два роки війни в Україні довели, що Європі потрібен свій власний достатній арсенал для захисту свободи.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників щорічної національної конференції Швеції “Суспільство та оборона”, яка є одним із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони.

За його словами, забезпечити силу, здатну протистояти агресії РФ, європейські країни “можуть лише разом, солідарно, працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного”.

Зеленський наголосив, що для створення арсеналу захисту свободи, Європа потребує спільних виробництв зброї – значно масштабніших виробництв, ніж зараз.

Український лідер відзначив, що Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією.

“Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом”, - звернувся Зеленський до уряду Швеції.

Президент України зауважив, що спільне виробництво зі Швецією є пріоритетом і висловив впевненість, що його відкриття в Україні відбудеться.

“Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш вважає, що незалежно від результату війни Росія залишатиметься загрозою для всієї Європи. Причина — в імперіалістичних амбіціях російського уряду.

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