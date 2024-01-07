У РФ заарештували 16-річного підлітка за підпал Су-34

Хлопець нібито пробрався на військовий аеродром "Шагол" у Челябінську та підпалив бомбардувальник.
У російському Челябінську заарештували 16-річного підлітка з Дагестана, якого звинувачують у підпалі бомбардувальника Су-34.
Про це пише російський телеграм-канал "Осторожно, новости".
Затриманого звинувачують у тому, що він намагався здійснити диверсію у січні 2024 року "за завданням спецслужб України". Хлопець нібито пробрався на військовий аеродром "Шагол" у Челябінську та підпалив бомбардувальник. Очевидно, йдеться про знищення тактичного бомбардувальника Су-34 у ніч проти 4 січня. У ГУР тоді повідомляли, що винищувач був у складі авіаполку 21-ї змішаної авіадивізії ВКС РФ.
Підліток проведе у СІЗО щонайменше два місяці, до 5 березня.
Російські силовики відзвітували, що нібито вилучили у хлопця "засоби зв'язку та носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами".
За словами журналістів, юнак народився в Дагестані і зараз мешкає з батьками. При цьому ФСБ стверджує, що підліток причетний до серії підпалів у листопаді та грудні 2023 року на залізниці в Дагестані.
Нагадаємо, в ГУР заявили, що в ніч проти 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" у місті Челябінськ згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Військовий експерт Іван Ступак прокоментував раптову ліквідацію російського Су-34.
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