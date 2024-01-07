В РФ арестовали 16-летнего подростка за поджог Су-34

Юноша якобы пробрался на военный аэродром "Шагол" в Челябинске и поджег бомбардировщик.

В российском Челябинске арестовали 16-летнего подростка из Дагестана, которого обвиняют в поджоге бомбардировщика Су-34.

Об этом пишет российский телеграм-канал "Осторожно, новости".

Задержанного обвиняют в том, что он пытался совершить диверсию в январе 2024 года "по заданию спецслужб Украины". Юноша якобы пробрался на военный аэродром "Шагол" в Челябинске и поджег бомбардировщик. Очевидно, речь идет об уничтожении тактического бомбардировщика Су-34 в ночь на 4 января. В ГУР тогда сообщали, что истребитель был в составе авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ВКС РФ.

Подросток проведет в СИЗО минимум два месяца, до 5 марта.

Российские силовики отчитались, что якобы изъяли у парня "средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами".

По словам журналистов, юноша родился в Дагестане и сейчас живет с родителями. При этом ФСБ утверждает, что подросток причастен к серии поджогов в ноябре и декабре 2023 года на железной дороге в Дагестане.

Напомним, в ГУР заявили, что в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" в городе Челябинск сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Военный эксперт Иван Ступак прокомментировал внезапную ликвидацию российского Су-34.

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