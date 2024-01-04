"Далеченько дотягнулися": ексспівробітник СБУ прокоментував знищення російського Су-34

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак прокоментував інцидент зі згорянням російського бомбардувальника Су-34 у Челябінську 4 січня.

Своєю думкою він поділився у ефірі Radio NV.

За його словами, після інциденту для українців є плюс - "їх (російських літаків - ред.) менше стало, менше тепер будуть літати в Україну, менше бомбити".

Аналітик зазначив, що в Росії, за офіційними відомостями, виготовили загалом 143 таких бомбардувальники.

"Експортна вартість (експортна і внутрішня вартість - це різні ціни) під 50 мільйонів доларів. Ось таку вартість цих повітряних суден називають джерела", - заявив співрозмовник.

За його словами, якщо знищення Су-34 дійсно справа рук Головного управління розвідки Міноборони України, - "то це респект, повага, молодці, змогли дотягнутися".

"Це не близька до України територія, далеченько змогли дотягнутися..." - додав ексспівробітник спецслужби.

Нагадаємо, в Челябінську в ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34, кажуть в ГУР. Він належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо.

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