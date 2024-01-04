Ембарго на українські продукти в Польщі буде безстроковим — міністр

В уряді Польщі вважають, що допомагати Україні потрібно так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва.

Міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Чеслав Секерський повідомив, що ембарго на українську продукцію залишиться в силі та буде безстроковим. Він підкреслив, що допомагати Україні потрібно так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці міністерства.

“Я розумію, що у фермерів проблеми з рентабельністю виробництва. Також будуть нові виклики. Ми намагатимемося підтримувати безперебійність виробництва. Є час для інвестицій і збору врожаю”, - заявив міністр Секерський після зустрічі з представниками фермерських організацій Польщі.

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За його словами, він підтримує вимоги фермерів, але їх реалізація вимагає дотримання польського законодавства та законодавства ЄС, а для виплати коштів необхідне повідомлення Європейської комісії.

Польські фермери вимагають отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності.

Нагадаємо, польські фермери вранці 4 січня відновили блокування пункту пропуску "Шегині-Медика". Також на кордоні з Польщею заблокованими для вантажівок залишаються "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Краківець-Корчова".

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