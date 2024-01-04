Эмбарго на украинские продукты в Польше будет бессрочным — министр

В правительстве Польши считают, что помогать Украине нужно так, чтобы не помешать рентабельности польского сельскохозяйственного производства.

Министр сельского хозяйства и сельского развития Польши Чеслав Секерский сообщил, что эмбарго на украинскую продукцию останется в силе и будет бессрочным. Он подчеркнул, что помогать Украине нужно так, чтобы не помешать рентабельности польского сельскохозяйственного производства.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице министерства.

“Я понимаю, что у фермеров проблемы с рентабельностью производства. Также последуют новые вызовы. Мы постараемся поддерживать бесперебойность производства. Есть время для инвестиций и сбора урожая”, – заявил министр Секерский после встречи с представителями фермерских организаций Польши.

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По его словам, он поддерживает требования фермеров, но их реализация требует соблюдения польского законодательства и законодательства ЕС, а для выплаты средств необходимо уведомление Европейской комиссии.

Польские фермеры требуют получения дотаций на закупку кукурузы, сохранение в этом году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года и продление возможности получения ссуд для обеспечения ликвидности.

Напомним, польские фермеры утром 4 января возобновили блокировку пункта пропуска "Шегини-Медика". Также на границе с Польшей заблокированными для грузовиков остаются "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчевая".

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