Зеленский прибыл в Вильнюс: какие у президента планы

Глава государства будет говорить об интеграции Украины в ЕС и НАТО, сотрудничестве в области РЭБ, дронов и другом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс 10 января, где проведет переговоры с президентом, премьером и другими литовскими политиками.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс", – написал Зеленский.

Он анонсировал переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сеймаса Литвы. У главы государства также запланированы встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

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"Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки. И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения", — подчеркнул украинский президент.

К слову, накануне при обращении к участникам ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона" Зеленский подчеркнул, что агрессивные амбиции РФ могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы их остановить. Два года войны в Украине доказали, что Европе нужен свой достаточный арсенал для защиты свободы, отметил президент.

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