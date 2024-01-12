Мають глибоке коріння: забуті українські імена для хлопчиків та дівчаток

Якщо ви шукаєте красиве стародавнє ім'я для своєї дитини, пропонуємо переглянути цей перелік.

Про забуті українські чоловічі та жіночі імена розповів TikTok користувач під ніком @sydorenko91.

Старовинні українські імена для хлопчиків

Каленій походило від сполучення грецьких слів, які означали "красивий" і "перемагати". В українській мові також існував ще один варіант — Калиник. Існує думка, що ім'я пішло від назви українського хліба з ягодами калини ("каленик").

Капітон ще одне забуте українське ім'я, яке має грецьке походження. Від латинського слова "caput" воно означає "голова".

Ждан давньослов'янське чоловіче ім'я, яке означає "очікуваний", "жаданий". Від цього імені навіть пішли деякі давні українські прізвища.

Митрофан давнє ім'я грецького походження, яке можна перекласти як "матір'ю явлений".

Євсій старе українське чоловіче ім'я, що означає "богоугодний", "благочестивий". Донині популярне у церковних колах, а ось в мирському житті практично зникло.

Харитон ім'я, яке походить від грецького слова, що означає "щедрий", "прихильний". Цікаво, що це ім'я було епітетом бога Зевса. За іншими джерелами воно перекладається як "гарний" і походить від назви богинь чарівності харит.

Тодир стародавній варіант імені Теодор. Воно означає "Божий дар", "подарований Богом".

Калістрат ім'я грецького походження, яке можна перекласти як "красивий воїн".

Верен слов'янське ім'я, яке означає "вірний".

Марко християнське чоловіче ім'я, яке було дуже популярним серед українців. Походить від латинського дієслова, яке означає "почуватися в'ялим". До наших днів дійшов його скорочений варіант Марк.

Мусій давньоєврейське ім'я, яке було народною формою імені "Мойсей". Від нього пішло кілька українських прізвищ.

Демко українське ім'я, яке походить від імені Даміан, Дем'ян. Було народним, більш популярним варіантом, який пізніше зник.

Корній чоловіче ім'я, яке було народною формою більш канонічного Корнелій. Походить від старослов'янського давнього роду Корнеліїв, але його походження невідоме.

Улас, інколи звучало як Влас. Християнське чоловіче ім'я, яке походить від латинського слова "шепелявий". Існує ще одна версія тлумачення цього імені — від старослов'янського слова "волос".

Ярема традиційне українське ім'я для чоловіків, інколи звучало як Верема. Було утворене від біблійського пророка Веремії, а його ім'я в свою чергу означає "Бог звеличить".

Наум має давньоєврейське походження. Його можна перекласти як "той, що тішить". Походить від біблійного пророка Наума, який пророчив загибель Ніневії.

Старі українські імена жіночі

Текля рідкісне українське ім'я грецького походження, яке було досить популярним на території сучасної України на початку XX століття. Існує версія, що воно походить від грецьких слів "Бог" і "слава".

Харитина християнське жіноче стародавнє ім'я. Має грецьке походження і перекладається як "витончена".

Маїна дуже рідкісне сьогодні українське жіноче ім'я, яке дослівно можна перекласти як "народжена в травні" (в давнину наші предки називали цей місяць май від слова "маїтися" - "квісти", "зеленіти").

Афія стародавнє ім'я, походження якого, на жаль, було втрачене з віками. Деякі науковці вважають, що воно може означати "вікова книга".

Мартка народний варіант імені Марта. Це християнське ім'я, яке має грецьке і латинське походження. Означає "володарка", "пані".

Фросина народний варіант християнського імені Єфросинія. Пов'язане зі стародавньою грецькою культурою. Може перекладатися як "радісна", "красива".

Тереса народний варіант імені Тереза. Походження імені невідоме. Але існує версія, що воно пішло від грецького слова, що перекладається як "жати".

Лукина походить від християнського імені Лукія. В народі був розповсюджений саме перший варіант. Походить від римського особового імені Луцій, що означає "світло".

Орислава давньослов'яньке ім'я. Також був відомий ще один варіант, який зберігся до наших днів — Орися. Означає "Ярина слава" або "та, що проставляє Яра".

Минодора у місцевих говірках можна було часто зустріти варіанти Мінодора або Мінадора. Можна перекласти як "та, що прагне незалежності"

Юстина рідкісне жіноче ім'я латинського походження, яке можна перекласти як "справедлива".

Ясенія також можна було зустріти варіант Єсенія. Давньослов'янське ім'я, яке означає "ясне небо". Скорочено дівчинку називали Єся, Еся, Яся.

Читайте також: