КНДР могла передати ракети Росії в обмін на винищувачі

Для Північної Кореї постачання балістичних ракет Росії є вигідною позицією. КНДР зі свого боку отримує щось від РФ для себе.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак.

"КНДР не просто передала балістичні ракети РФ. Вони могли обміняти їх на гроші, золото, продукти харчування, технології чи військове озброєння, яке для Північної Кореї має велику цінність", - наголосив Іван Ступак.

Він також додав, що цілком ймовірним є факт, що РФ допомогла КНДР авіацією. Зокрема - винищувачами Су-35.

"Можливо, вони законтрактували певну кількість авіаційної техніки, яка важлива для КНДР. Оскільки, в них на озброєнні є старі радянські літаки. Наприклад, СУ-35 для них зараз дуже цікаві. Ймовірно, найближчим часом КНДР їх отримає, так само як отримував Іран", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що в ГУР вказали на серйозну проблему Росії щодо виробництва ракет.

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