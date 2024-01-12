КНДР могла передать ракеты России в обмен на истребители

Для Северной Кореи снабжение баллистических ракет России является выгодной позицией. КНДР со своей стороны получает что-то от РФ для себя.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак.

"КНДР не просто передала баллистические ракеты РФ. Они могли обменять их на деньги, золото, продукты питания, технологии или военное вооружение, для Северной Кореи большую ценность", — подчеркнул Иван Ступак.

Он также добавил, что вполне вероятен факт, что РФ помогла КНДР авиацией. В частности – истребителями Су-35.

"Возможно, они законтрактовали определенное количество авиационной техники, которое важно для КНДР. Поскольку у них на вооружении есть старые советские самолеты. Например, СУ-35 для них сейчас очень интересны. Вероятно, в ближайшее время КНДР их получит, так же как получал Иран", – отметил эксперт.

Напомним, что в ГУР указали на серьезную проблему России по производству ракет.

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