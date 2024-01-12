В ГУР указали на серьезную проблему России по производству ракет

Россия для ударов по Украине использует только что изготовленные "высокоточные" ракеты, ведь не может восстановить довоенные запасы.

Немецкое издание Welt написало, что Россия может выйти на уровень изготовления 200 ракет в месяц 2024 года, а также выпускает 2 млн боеприпасов большого калибра в год.

Это прокомментировал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если мы говорим о запасах ракетного вооружения, в частности, условно высокоточного", как они его называют, то все, что они производят, фактически сразу и используется для продолжения этой преступной войны против Украины. Выйти на запасы уровня до полномасштабного вторжения, довоенного они не могут", — сказал Юсов.

Вместе с тем, разведка говорит, что у россиян до сих пор остается значительный потенциал — они пытаются наращивать производство разной номенклатуры. Это угрожает Украине и требует дополнительных мер поддержки для защиты украинского неба, систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Хотя планы отличаются от результатов. Но, конечно, определенное усиление оборонного комплекса у них присутствует", — отметил представитель украинской разведки.

Напомним, ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что оборонная промышленность России способна производить 2 миллиона боеприпасов 122 и 152 мм в год. В то же время, Россия не смогла в 2023 году полностью обеспечить потребности своей армии. Дефицит боеприпасов составил около полумиллиона снарядов.

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