Сколько ракет может производить Россия: в ГУР рассказали о проблемах РФ

Оборонная промышленность России способна производить 2 миллиона боеприпасов 122 и 152 мм в год.

Россия не смогла в 2023 г. полностью обеспечить потребности своей армии. Дефицит боеприпасов составил около полумиллиона снарядов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "УП".

По его словам, сначала оккупанты возили снаряды из Беларуси, далее закупали их в Ирана, а затем пошли крупные партии из Северной Кореи.

Скибицкий добавил, что в Украине знают, по каким маршрутам перевозили вражеские снаряды, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт.

В то же время, в течение 2024 года Москва планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

"Наша оценка – в РФ будет оставаться дефицит на таком же уровне, 500 тысяч боеприпасов, и она будет пытаться где-то их найти", – сказал представитель ГУР.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что Россия во время атак на Украину будет сейчас делать ставку на беспилотники "Shahed-136", а также на новые баллистические ракеты, полученные от Ирана.

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