"Приватбанк" сообщил о появлении "конвертов" — подробности

Государственный "Приватбанк" запустил новый инструмент для волонтерского сбора и накопления и управления собственными финансами под названием "Конверт".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, "Конверты" являются очень удобным финансовым инструментом, который поможет волонтерам быстро собирать донаты, всем клиентам откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.

Приватбанк сообщил о появлении конвертов Фото: Приватбанк

Как открыть свой "конверт" в Приват24

Нужно зайти в соответствующее меню "Конверты" или меню "Кошелек"

"Для того чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно добавить в конверт описание сбора, изображения и распространить ссылку на "Конверт" в социальных сетях", — объясняют специалисты.

Приватбанк сообщил о появлении конвертов Фото: Приватбанк

Пополнить его можно как обычную карту, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.

Кроме того, для планирования собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество конвертов, также собирать с семьей или друзьями на что-то общее: путешествие, визит в ресторан, подарок на день рождения и т.д.

Новая услуга в ПриватБанке Фото: ПриватБанк

В "Приватбанке" уточнили, что средства из "Конверта" можно тратить напрямую, не переводя их на карту, добавив его в кошелек Google Pay или Apple Pay.

Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карточки других лиц и даже конверты друзей, знакомых, членов семьи и т.д.

Добавим, что в Украине станет проще рассчитаться картой в магазине. С 1 января вступила в силу новая норма постановления правительства об обязанности розничных торговцев устанавливать POS-терминалы для безналичных расчетов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.